الجنائية المركزية: الإعدام بحق قاتل ضابط يعمل في مديرية مكافحة المخدرات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، حكما بالإعدام بحق مدان اقدم على قتل ضابط برتبة نقيب يعمل في مديرية مكافحة المخدرات.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المدان والذي يعمل بتجارة المخدرات قام بإطلاق النار على مفرزة امنية مكلفة بأمر القبض عليه اثناء مداهمة منزله مما أدى الحادث إلى قتل الضابط في محافظة ذي قار– قضاء البطحاء".

وأضاف، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 30/أولا وثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".