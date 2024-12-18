السوداني وبن سلمان يؤكدان أهمية التنسيق المشترك بشأن تداعيات احداث سوريا

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق المشترك بشأن تداعيات احداث سوريا.

وذكر بيان لمكتبه أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في مدينة العلا، ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وجرى بحث آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية الاتفاق على التنسيق المشترك بشأن تداعيات الاحداث في سوريا، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، واستقرار المنطقة بالكامل".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص العراق على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرّة للسوريين، وضمان مشاركة جميع مكونات الشعب السوري في إدارة البلاد".

وبين السوداني "استعداد العراق للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في المنطقة، من أجل إرساء الأمن والاستقرار، وإبعاد المنطقة عن خطر الصراعات والحروب".

وتطرق اللقاء إلى "الأوضاع المأساوية في غزّة، واستمرار الكيان المحتل في عدوانه ضد الفلسطينيين، وأهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إيقاف فوري للحرب، ومضاعفة الجهود الإغاثية لتخفيف معاناة الأهالي في غزّة، وكذلك التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وبذل الجهود من أجل الالتزام بما تم الاتفاق عليه".