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رئيس البرلمان يبحث مع وزير الداخلية الأردني أوضاع غزة ولبنان وسوريا


التقى رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، في عمان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية.

وذكر بيان لمكتبه أن "المشهداني ناقش الوضع الأمني بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون وتطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى آليات دخول المواطنين العراقيين وخاصة الطلبة الراغبين في الدراسة في المملكة الأردنية، وسبل تسهيل إجراءات دخولهم إلى الأردن".

كما تناول اللقاء "مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك لدعم القضايا الحيوية، وفي مقدمتها دعم الشعب السوري الشقيق فضلاً عن مناقشة الوضع في غزة ولبنان والجهود المبذولة لدعمهما في ظل التحديات التي تواجههما".

وأشاد الجانبان "بالمواقف الثابتة للبلدين في دعم القضية الفلسطينية وأكدا الوقوف بكل حزم وجدية مع حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وأهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل".

وفي ختام اللقاء أعرب المشهداني عن "تقديره لمواقف الأردن الثابتة في دعم قضايا العراق والمنطقة وأكد على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في كافة القضايا".

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