مصابان في اشتباكات بين حمايات محافظ كركوك ورئيس مجلسها

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بأن شخصين اصيبا خلال اشتباكات بين حمايات محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة.

وقال المصدر ، إنه "عند بوابة مجلس محافظة كركوك حدثت مشادات كلامية بين حمايات رئيس المجلس محمد الحافظ ومحافظ كركوك ريبوار طه"، مبينا ان "المشادة تطورت الى عراك بالأيدي، ما أدى الى إصابة اثنين من الحمايات بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية تدخلت وفضت النزاع بين الحمايتين وتم نقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج".