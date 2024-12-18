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قتل 150 إرهابيا في العراق منذ مطلع العام الحالي


أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأربعاء، عن قتل 150 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي والى حد الآن.

وقال رئيس الخلية اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي، "نلاحظ ونراقب الوضع فيما يخص تحركات تنظيم داعش الإرهابي، وهذا يتابع من خلال أجهزتنا الأمنية والاستخبارية في مجال التحصين الأمني"، مبينا "كل ما يهمنا تحصين حدودنا من أي تغلغل من قبلهم باتجاه أراضينا، ونجحنا نجاحا كبيرا في منعهم من ذلك". 

وأضاف ان "العراق بدأ منذ أكثر من ثلاثة سنوات بالعمل على تأمين حدوده مع سوريا، وأنشأ سدوداً ترابية وأبراج مراقبة وكاميرات وخطوط صد، وزاد من عدد قوات قيادة حرس الحدود وزودها بأسلحة ومعدات"، مشيرا إلى "وجود خطين دفاعيين على الحدود العراقية السورية خلف خط حرس الحدود، هما خط دفاعي من الجيش العراقي وخط دفاعي آخر من الحشد الشعبي".

 وشدد الخفاجي على أن "وضع الحدود العراقية الآن أفضل بكثير عما كانت عليه عام 2014"، لافتا إلى أن "عمليات تحصين الحدود بدأت بـ 300 كيلومتر من وضع صبات أسمنتية، مع استمرار الجهد والعمل لتغطية كل المناطق المعقدة جغرافيا بين البلدين، إلى جانب مراقبة ومتابعة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية". 

واكد "اننا نعمل بشكل متواصل من أجل متابعة وملاحقة كل من يتواجد من إرهابيي داعش داخل العراق"، لافتا الى "اننا استطعنا من خلال ضربات جوية عبر خلية الاستهداف، وبجهد استخباري مميز لمديرية الاستخبارات العسكرية قتل 150 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي والى حد الآن".

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