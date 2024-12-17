اجهزة الامن تضبط شبكة لتهريب النفط في بابل

ضبطت اجهزة الامن شبكة لتهريب النفط بحوزتها 36 ألف لتر في بابل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية: "ان قوة أمنية مشتركة في محافظة بابل من جهاز المخابرات الوطني، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، تمكنت من تفكيك خلية لتهريب النفط الخام، بعد نصب كمين محكم لعصابة متخصصة في تزوير كتب النقل وتهريب النفط بناء على معلومات دقيقة من جهاز المخابرات، أسفر عن القبض على متهمين اثنين وضبط شاحنة صهريج محملة بـ 36 ألف لتر من النفط الخام المسروق".

واضاف :" تمت احالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم ".