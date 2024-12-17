الأخبار

اجهزة الامن تضبط شبكة لتهريب النفط في بابل


ضبطت اجهزة الامن شبكة لتهريب النفط بحوزتها 36 ألف لتر في بابل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية: "ان قوة أمنية مشتركة في محافظة بابل من جهاز المخابرات الوطني، ومديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، تمكنت من تفكيك خلية لتهريب النفط الخام، بعد نصب كمين محكم لعصابة متخصصة في تزوير كتب النقل وتهريب النفط بناء على معلومات دقيقة من جهاز المخابرات، أسفر عن القبض على متهمين اثنين وضبط شاحنة صهريج محملة بـ 36 ألف لتر من النفط الخام المسروق".

واضاف :" تمت احالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاتحاد الوطني ينفي وجود ماهر الأسد وعلي مملوك في السليمانية
اجهزة الامن تضبط شبكة لتهريب النفط في بابل
الفياض يتفقد قاطع اللواء 52 بالحشد الشعبي في آمرلي
بسبب انتمائه لـ"جماعة القربان" الضالة المضلة .. اعتقال مسؤول بهيئة توزيع المنتجات النفطية في النجف
بيان مشترك لبرلمانيّ العراق والأردن: دعم مخرجات العقبة حول سوريا وضرورة إنجاز أنبوب النفط بين البلدين
حلبجة.. تظاهرات حاشدة تندد بتأخر الرواتب وتدهور الخدمات
زيدان يبحث مع شواني التعاون المشترك بين القضاء ووزارة العدل
النزاهة تدعو إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة المخالفة للقانون
الإطاحة بـ116 متاجراً دولياً بالمخدرات والحكم على 82 منهم بالإعدام خلال العام الحالي
مكافحة الارهاب يلقي القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق متفرقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك