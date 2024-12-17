الفياض يتفقد قاطع اللواء 52 بالحشد الشعبي في آمرلي

تفقد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قاطع اللواء 52 بالحشد.

وذكر بيان لمكتب الفياض، انه اطلع ، والوفد المرافق له بحضور قائد عمليات الشمال وشرق دجلة وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي آمرلي ، على استعدادات اللواء وجاهزيته في قاطع المسؤولية، حيث جرى استعراض ومناقشة الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار المتحقق في عموم القاطع المذكور.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض قد وصل اليوم الى قاطع الشمال وشرق دجلة للحشد وتفقد قواطع العمليات وعقد مؤتمرا امنيا في كركوك