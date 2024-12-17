الإطاحة بـ116 متاجراً دولياً بالمخدرات والحكم على 82 منهم بالإعدام خلال العام الحالي

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على 116 متاجراً دولياً والحكم على 82 منهم بالإعدام خلال العام الحالي.

وذكرت في بيان ، أن "عملية الردع الرابعة الكبرى استهدفت شبكات المــتاجرة الدولية بالمخــدرات"، مشيرة إلى أن "العملية الأمنية الاستخبارية نفذت خلال عام 2024 ضمن سلسلة أهداف استراتيجية محددة بنجاح".

وبينت أن "العملية أسفرت عن القبض على (116) متاجراً دولياً وضبط (3) أطنان و(150) كغم من مختلف المواد المخدرة والحكم على (82) متاجراً دولياً بالمخدرات بالإعدام خلال 2024".