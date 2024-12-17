جنايات النجف تصدر أحكاماً قضائية بالسجن بحق مسؤول أمني وآخر اداري

أصدرت محكمة جنايات النجف أحكاماً قضائية بحق مدانين أحدهما في جهاز أمني والآخر في منصب اداري .
واعلن مصدر قضائي عن اصدار حكمٍ بالسجن ١٠ سنوات وغرامة مالية قدرها ٦ ملايين دينار بحق ضابط برتبة عميد قام بطلب رشوة قدرها ٦٠ الف دولار مقابل رفع اسم مواطن ادعى العميد بانه مطلوب بالتحقيق بقضية تتعلق بالمخدرات.
كما أشار المصدر القضائي الى صدور حكمين بالحبس ٤ سنوات (سنتين لكل جريمة) بحق مدير العقود في مطار النجف الدولي لتنظيمه عقود تسببت بهدر في المال العام.
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