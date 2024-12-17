رئيس مجلس النواب يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني

التقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، ملك الأردن عبد الله الثاني في عمان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن "الملك عبدالله الثاني استقبل المشهداني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية".

واضاف البيان" ان المشهداني أكد في وقت سابق وخلال لقائه رئيس مجلس النواب الأردني أن "الوضع في فلسطين اليوم بحاجة إلى وقفة عربية جادة، وهو أمر يتطلب تكاتف الجهود من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك الوضع في سوريا ولبنان يحتاج إلى دعم ومساندة حقيقية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها هذه الدول الشقيقة".

وتابع البيان: ان الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك./