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اعتقال المتهم بكتابة عبارات "داعش" الارهابي على الجدران في الأنبار


كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال المتهم بكتابة العبارات "الممجدة" لتنظيم داعش الإرهابي على جدران منازل في حي النسور.

وقال المصدر، إنه "بعد المتابعة والتدقيق من قبل جهاز المخابرات ومكافحة إجرام الأنبار، تم إلقاء القبض على صاحب العبارة المكتوبة والتابعة لتنظيم داعش الارهابي على جدران منازل المواطنين ليلة امس في حي النسور بمحافظة الأنبار".

وأضاف المصدر، أن "الاجهزة الامنية مازالت تبحث عن المتورطين الآخرين في الحادث".

وتداولت عدة مواقع وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورا توضح قيام مجهولين بكتابة عبارات موالية لتنظيم داعش الإرهابي ليلة أمس الاثنين 16 كانون الأول 2024 على جدران المنازل في منطقة النسور في محافظة الانبار.

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اعتقال المتهم بكتابة عبارات "داعش" الارهابي على الجدران في الأنبار
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