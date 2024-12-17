القاضي منير حداد يبحث مع رئيس الجمهورية مستقبل الكرد الفيليين في المرحلة القادمة

بحث أمين عام التيار الكردي الفيلي القاضي منير حداد، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، مستقبل الكرد الفيليين في المرحلة القادمة وذلك خلال لقائه رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وقال حداد في منشور على حسابه في فيسبوك" إنه "خلال دعوة وجهت لنا لمقابلة رئيس الجمهورية تم تناول الوضع الكردي الفيلي".

وأضاف أن اللقاء "ناقش مستقبل الكرد الفيليين وضرورة توحيد الجهود للحصول على حقوقهم في الاستحقاق الانتخابي القادم".