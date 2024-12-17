الفياض يبحث مع قائد عمليات كركوك تعزيز إجراءات حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة

بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ،اليوم الثلاثاء،مع قائد عمليات كركوك اللواء صالح حرز ناصر سبل تعزيز إجراءات حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي،ان الفياض والوفد المرافق له عقد في قيادة عمليات كركوك المشتركة اجتماعا امنيا بحضور قائد عمليات كركوك اللواء صالح حرز ناصر ومعاون قائد العمليات لشؤون الحشد نبيل عيسى البشيري وقائد عمليات الشمال وشرق دجلة ونائبه".

وتم خلال الاجتماع وفق البيان،التطرق الى اخر التطورات الأمنية والاطلاع على جهوزية القطعات العسكرية في محافظة كركوك،كما تمت مناقشة سبل تعزيز إجراءات حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة "