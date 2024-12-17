مديرية المرور تطلق استمارة الكترونية خاصة بشكاوى المواطنين

اطلقت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، استمارة الكترونية خاصة بشكاوى المواطنين، حيث ذكر مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العقيد حيدر محمد مجيد الوائلي بتصريح للصحيفة الرسمية، إن مديريته "تعمل على حلِّ جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه مراجعي مواقع مديريات المرور من خلال إطلاق قنوات إضافية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى القنوات السابقة والمتمثلة بالخطوط الساخنة 440 ورقم 455".

وأوضحت المديرية أنها "وجهت جميع مديري المواقع والأقسام والشعب إلى الاستماع إلى شكاوي المراجعين وعدم الاقتصار على يوم الثلاثاء من كل أسبوع"، مشيرا الى انها "أطلقت استمارة إلكترونية خاصة بشكاوى المواطنين والتي تكون من خلال الموقع الرسمي للمديرية وتتم متابعتها بشكل مباشر من قبل مدير المرور العامة".