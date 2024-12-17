وزارة الداخلية: الحديث عن تواجد ماهر الأسد على الأراضي العراقية عارٍ عن الصحة- عاجل

نفت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين، وجود ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، بحسب الوكالة الرسمية، إن "الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة".

ودعا ميري وسائل الاعلام، إلى "توخي الدقة والحذر في نقل الاخبار من مصادرها الرسمية".