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محافظة البصرة: مطالبات بتشغيل العاطلين عن العمل في حقول النفط


طالب قائممقام قضاء الصادق في محافظة البصرة، بتشغيل الأيدي العاملة من اهالي القضاء في حقول النفط. إذ ذكر رافد عبد الأمير في حديث لـقناة السومرية، "اليوم حضرنا للوقوف مع المهندسين المطالبين بالتشغيل امام بوابة حقل غرب القرنة 1". 

وأضاف "قضاء الصادق يقع ضمن حدوده الإدارية حقل غرب القرنة 1 والذي يعد من اكبر الحقول في المنطقة بطاقة إنتاجية اكثر من 600 الف برميل نفط يوميا إلا ان الحقل لم يشف لاهالي القضاء وبالتالي اصبح عاجزا عن التعامل وتلبية مطالب الشباب".

وأوضح، "لدينا مختلف التخصصات وهناك اكثر 250 مهندس عاطل عن العمل في القضاء بينما هنالك الآلاف من العمالة الأجنبية داخل الحقل ومن مختلف الجنسيات"، مضيفا "ابن القضاء يبقى مهمشا رغم الموافقات والوعود من قبل الجهات الرسمية".

كما بيّن عبد الأمير، أنه "تم استحصال موافقة مدير شركة نفط البصرة في وقت سابق بتشغيل نحو 900 شخص إلا ان  مدراء الهيئات في نفط البصرة لم يتعاملوا مع هذا الملف بشكل واقعي وجدي"، مشددا "اكرر المطالب بتشغيل الأيدي العاملة من اهالي القضاء".

وتابع "لدينا مكتب تشغيل فرعي بصلاحيات كاملة لكن لم يتم التعامل معه بشكل رسمي رغم التوجيهات من قبل حكومة البصرة وشركة النفط، ولا نعرف السبب"، موضحًا أن "اعداد العاطلين عن العمل في القضاء تقدر باكثر من 2000 عاطل عن العمل وبمختلف الاختصاصات واليوم الشباب يتظاهرون بشكل سلمي من اجل حقوقهم المشروعة".

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محافظة البصرة: مطالبات بتشغيل العاطلين عن العمل في حقول النفط
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