الإطاحة بمتهم بالإرهاب وآخر لانتحال صفة ضابط والقبض على 6 تجار مخدرات في ثلاث محافظات

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، الإطاحة بمتهم بالإرهاب وآخر لانتحال صفة ضابط، والقبض على 6 تجار مخدرات وأسلحة في بغداد والديوانية وبابل.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل، ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء احدهما بتهمة الإرهاب واثنين بتجارة الأسلحة والأعتدة في محافظة بابل، حيث تم تسليم المتهمين أصوليا إلى الجهات المختصة".

وأضافت أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن القادسية تمكنت من الإطاحة بمنتحل صفة ضابط برتبة (مقدم) في مدينة الديوانية، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (249)"، وتم القبض على مطلوبين اثنين بتهم تجارة المخدرات والأسلحة وفق مذكرتا قبض صادرة بحقهما من المحاكم المختصة، حيث ضبط بحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاطي بالإضافة إلى أسلحة وأعتدة مختلفة تم مصادرتها وإحالة المتهمين إلى التحقيق".

وأشارت المديرية إلى أن "مفارزها في بغداد تمكنت من القبض على اثنين من تجار ومروجي المواد المخدرة بالجرم المشهود وذلك من خلال تواجدهما في منطقتي الرشاد والوزيرية، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة".