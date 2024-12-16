العتبة الحسينية ترسل اسماء اللبنانيين الراغبين بالعودة الى وزارة الهجرة

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الاثنين، عن تسجيل أكثر (6.000) اسم من اللبنانيين (ضيوف العراق) ممن يرغبون طوعا العودة إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه تم تسليم القوائم والمعلومات الى وزارة الهجرة والمهجرين العراقية المسؤولة عن عملية التفويج العكسي، حيث ذكر رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة عبد الامير طه إن "العتبة الحسينية المقدسة سجلت أكثر من (6.000) اسم من العوائل اللبنانية الراغبة بالعودة إلى وطنهم وذلك بعد قرار وقف إطلاق النار".

وتابع أن "مهمة العتبة الحسينية المقدسة في موضوع التفويج العكسي للبنانيين تنحصر في تسجيل الأسماء والمعلومات (لمن يرغب بالعودة من ذاته) وتنظيمها في قوائم وأرسالها الى وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وهي الجهة الوحيدة المعنية بعودة الضيوف إلى بلادهم".