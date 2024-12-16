تحديد فترة إيقاف عمل دوائر الجنسية والجوازات في البلاد بسبب الجرد السنوي

حدّدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فترة توقف عمل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من 29 كانون الأول 2024 الى تاريخ 31 من الشهر ذاته، عازية ذلك الى اعمال الجرد السنوي، إذ ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في بيانله، إنه "بالتزامن مع إجراءات الجرد السنوي حددت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة موعد إيقاف العمل في دوائرها".

وأوضح ميري، أن "العمل سيتوقف في هذه الدوائر من تاريخ 29 كانون الأول 2024 وسيستمر يومين لغاية 31 كانون الأول 2024"، مضيفًا، بأن "العمل الطبيعي سيعود الى هذه الدوائر اعتبارا من تاريخ 2 كانون الثاني 2025".