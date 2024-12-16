الجنائية المركزية: المؤبد بحق "داعشي" شارك بهجوم على القوات الأمنية في هيت

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، حكماً بالسجن المؤبد بحق مجرم ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المجرم شارك مع عصابات داعش الإرهابي بهجوم ضد القوات الأمنية في قضاء هيت عام 2016".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والاستدلال بأحكام المادة 132 /1 من قانون العقوبات".