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صحة أربيل تعلن تسجيل 40 إصابة بـ"الإيدز" خلال العام الحالي 2024


 

صرّحت مديريَّة الصحَّة العامَّة في أربيل، عن تسجيل 40 إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز) خلال العام الحالي 2024، وكانت أغلبها من الأجانب، حيث أوضح مدير قسم الفيروسات في المديريَّة هيمداد عبيد، بأن "المديريَّة تُجري بشكلٍ مستمرّ فحص نقص المناعة المكتسب (فيروس الإيدز) على الأجانب القادمين للعمل في الإقليم، وخلال العام الحالي تمَّ تسجيل (40) حالة إصابةٍ في أربيل، منها (22) حالة من الأجانب و(18) حالة من المواطنين في المدينة والمحافظات الأخرى.

وأضاف عبيد أنَّ "حكومة إقليم كردستان العراق أصدرتْ قراراتٍ بشأن المصابين الأجانب، تضمَّنتْ ترحيل من تظهر إصابتهم بالفيروس، ومنعهم من الدخول مجدَّداً، حتى إنْ حصلوا على تأشيرةٍ جديدةٍ أو لديهم تأشيرةٌ طويلة الأمد"، منوِّهاً بأنَّ "مديريَّة الصحَّة تقوم بالاحتفاظ بسجّلاتٍ دقيقةٍ بأعداد المصابين ويتمّ إجراء الفحوصات الدوريَّة ومتابعتهم".

وبيّن أنَّ "الإقليم يُجري أكثر من (700) فحصٍ شهرياً للوافدين من المواطنين المحليين، وتصدر النتائج خلال أربع ساعات، أمّا بالنسبة للأجانب القادمين للعمل، فإنَّ الوافد يحتاج ليومٍ كاملٍ لإتمام الفحوصات الطبيَّة التي تتضمَّن ثلاث مراحل، من ضمنها نقص المناعة المكتسب، للتأكّد من سلامته ومن ثم تسليم النتائج إلى دائرة الوقاية الصحيَّة".

وأكد عبيد أنَّ "اللجان الصحيَّة تواصل أعمالها بشكلٍ دقيقٍ من خلال عملها الرقابيِّ وتشديد إجراءاتها، لاسيما للعاملين في المطاعم والمقاهي ومراكز التجميل وصالونات الحلاقة وغيرها"، بحسب صحيفة الصباح.

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