مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي للمسيحيين يومي 25 و26 ديسمبر

قرر مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون المسيحي بمناسبة مولد المسيح (ع) يومي 25 و26 كانون الأول 2024، إذ ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيانها، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية الخمسين المنعقدة بتأريخ 12/12/2024 تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون المسيحي يومي 25-26 من شهر كانون الأول، حصرا في المؤسسات الحكومية كافة تزامنا مع عيد ميلاد السيد المسيح (ع)".

وأوضحت الأمانة، ان "القرار يأتي استنادا الى احكام المادة (2 و3 / أولا / أ) من قانون العطلات الرسمية (12 لسنة 2024) ".