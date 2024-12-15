الأخبار

لبنان يدعو العراق لاستئناف رحلاته: "الأجواء السورية آمنة"


دعا وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني، اليوم الاحد، العراق الى استئناف رحلاته الجوية مع لبنان، وذلك بعد ان أوقف العراق الرحلات بسبب الاحداث في سوريا.

وقال وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إن "طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط"، عبرت الأجواء السّوريّة إلى مختلف المطارات العراقيّة ودول عربيّة أخرى بشكل عادي، بعد التّنسيق مع المنظّمة الدّوليّة للطّيران المدني ومطار دمشق، من قِبل المديريّة العامّة للطّيران المدني".

ودعا في تصريح، الخطوط الجوية العراقية إلى "استئناف رحلاتها من العراق إلى لبنان والعكس، كونه قد تمّت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ 27/11/2024".

وكان العراق قد اعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان في مطلع ديسمبر الجاري، بعد توقف الرحلات نتيجة احداث لبنان اكثر من شهرين، ليعود في 8 ديسمبر أي بعد اقل من أسبوع واحد، ليعلق الرحلات مع لبنان نتيجة احداث سوريا ما أدى الى توقف عودة اللاجئين اللبنانيين الى بلادهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية يؤكد أهمية رؤى السيد السيستاني وحرصه على استقرار العراق وتجنبه التجاذبات الإقليمية
لبنان يدعو العراق لاستئناف رحلاته: "الأجواء السورية آمنة"
انتهاء المرحلة الأخيرة من التعداد السكاني.. هذا موعد النتائج النهائية
رئيس مجلس النواب محمود المشهداني يتوجه إلى الأردن
النقل: مطار بغداد مفتوح أمام الطائرات وانسيابية بالحركة الجوية
ضبط أسلحة ومواد متفجرة في الرطبة
السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة إجراءات تعيين حملة الشهادات العليا والطلبة الأوائل
نينوى تعطل الدوام ثلاثة أيام للإيزيديين
إعلان نتائج المحاكمة بحق عناصر "المهمات" في الشرطة الاتحادية بالأنبار
القبض على ارهابي "داعشي" هارب في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك