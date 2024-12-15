لبنان يدعو العراق لاستئناف رحلاته: "الأجواء السورية آمنة"

دعا وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني، اليوم الاحد، العراق الى استئناف رحلاته الجوية مع لبنان، وذلك بعد ان أوقف العراق الرحلات بسبب الاحداث في سوريا.

وقال وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إن "طائرات تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط"، عبرت الأجواء السّوريّة إلى مختلف المطارات العراقيّة ودول عربيّة أخرى بشكل عادي، بعد التّنسيق مع المنظّمة الدّوليّة للطّيران المدني ومطار دمشق، من قِبل المديريّة العامّة للطّيران المدني".

ودعا في تصريح، الخطوط الجوية العراقية إلى "استئناف رحلاتها من العراق إلى لبنان والعكس، كونه قد تمّت الموافقة على معاودة رحلاتها منذ تاريخ 27/11/2024".

وكان العراق قد اعلن استئناف الرحلات الجوية مع لبنان في مطلع ديسمبر الجاري، بعد توقف الرحلات نتيجة احداث لبنان اكثر من شهرين، ليعود في 8 ديسمبر أي بعد اقل من أسبوع واحد، ليعلق الرحلات مع لبنان نتيجة احداث سوريا ما أدى الى توقف عودة اللاجئين اللبنانيين الى بلادهم.