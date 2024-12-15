انتهاء المرحلة الأخيرة من التعداد السكاني.. هذا موعد النتائج النهائية

أعلنت وزارة التخطيط، انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التعداد العام للسكان والمساكن، يوم أمس السبت، بنسبة إنجاز تجاوزت 96 بالمئة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن "هذه المرحلة تتعلق بجمع البيانات التفصيلية حول الواقع السكاني في البلاد، بما في ذلك الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية والسكنية وغيرها من المجالات".

وأضاف، "عقب الانتهاء من هذه المرحلة، ستبدأ عملية ترميز وتبويب وتصنيف البيانات، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد في نهاية شهر شباط المقبل، بعد أن تم الإعلان عن النتائج الأولية في تشرين الثاني الماضي".

وأشار الهنداوي إلى أن "هذه المرحلة ستوفر صورة شاملة ودقيقة عن واقع السكان في البلاد، وستكون البيانات أساسية في التخطيط الاستراتيجي لتحديد أولويات التنمية"، مبيناً أن "هذه البيانات تشمل معلومات تفصيلية عن السكان تبدأ من المحافظة وصولاً إلى المحلات السكنية الصغيرة، مما يوفر صورة واضحة عن خصائص حياة السكان".

كما أكد الهنداوي أن "نتائج التعداد ستساعد في تحديد التحديات التنموية التي تواجه السكان في مختلف القطاعات، وستُسهم في وضع خطط فاعلة لتحسين حياة المواطنين في المستقبل".