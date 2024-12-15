ضبط أسلحة ومواد متفجرة في الرطبة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، عن ضبط أسلحة ومواد متفجرة في قضاء الرطبة غرب الأنبار.

وقالت القيادة في بيان، "في عملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة نفذ الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من خلال فوج مكافحة ارهاب الأنبار الأول واجبا في إطار الحملات التفتيشية لمضافات وكهوف استخدمت من قبل عصابات داعش الإرهابية في صحراء الأنبار شمالي الرطبة بمحافظة الانبار".

وأضاف البيان "عثر الشجعان في جهاز مكافحة الإرهاب على (عجلتين متروكتين ودراجة نارية و5 عبوات ناسفة وقاذفة RBG7 مع 3 صواريخ قاذفة و4 مساطر تفجير و8 صواعق تفجير) فضلا عن مواد لوجستية وفنية مختلفة"، مشيرا الى "التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعتمدة".