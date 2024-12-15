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إعلان نتائج المحاكمة بحق عناصر "المهمات" في الشرطة الاتحادية بالأنبار


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، إلان نتائج المحاكمة العسكرية بحق عناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة في محافظة الانبار، بعد "عصيان الأوامر العسكرية" بنقلهم الى مكان آخر.

 وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي إن "المحكمة قررت هيكلة الفوج بالكامل وإرسال قوة بديلة"، مشيرا الى "الوصول الى 15 عنصرا من المحرضين الذين كانوا السبب، وتم القاء القبض على 12 منهم تم احالتهم الى المحكمة وثلاثة منهم ما يزالون هاربين".

وأضاف ميري، أن "القرار جاء بحبس 3 مدانين حبسا شديدا لمدة 3 سنوات و6 اشهر وفق احكام قانون 6 من قانون قوى الأمن الداخلي، بتهمة ارتكابهم عصيانا لقياداتهم وتحريض بقية المتهمين وامتناعهم من تسليم اسلحتهم في سابقة خطيرة".  

وتابع ميري، أن "حكما ثانويا صدر بحق خمسة آخرين وفق المادة ٣٤ من قانون قوى الأمن الداخلي بالحبس الشديد لمدة سنتين لقيامهم باستخدام الأسلحة التابعة للفوج"، لافتا الى ان "المحكمة حكمت على 2 بالحبس البسيط لمدة 6 اشهر بعد ان قاما بتصوير الفوضى".

وأكد ميري، ان "عقوبة تبعية رافقت هذه الأحكام وهي :طرد المدانين من الخدمة استناداً الى قانون ٣٨ وتغريمهم لثمن الإطلاقات"، مبينا ان "الداخلية مازالت تبحث عن ال3 الهاربين".

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، ببدء المحاكمة العسكرية لعناصر الشرطة الاتحادية لواء المهمات الخاصة في محافظة الانبار، بعد "عصيان الأوامر العسكرية" بنقلهم الى مكان اخر.

ويشير قانون العقوبات العسكري الى عقوبة السجن بين 5 الى 10 سنوات في حال عصيان الأوامر العسكرية.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت توثق حالة اطلاق نار واشتباكات في مقر لواء المهمات الخاصة الفوج السادس شرطة اتحادية في قضاء الكرمة شرقي الانبار، حيث رفض العناصر الأوامر العسكرية بنقلهم الى "المهمات"، كما يقول احد العناصر في مقطع الفيديو.

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إعلان نتائج المحاكمة بحق عناصر "المهمات" في الشرطة الاتحادية بالأنبار
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