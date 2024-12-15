القبض على ارهابي "داعشي" هارب في بغداد

أحكمت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد 15 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قبضتها على إرهابي "داعشي" هارب جنوب غرب العاصمة.

القيادة ذكرت في بيان انه استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية وبجهد استخباري مميز لملاحقة ماتبقى من العناصر الإرهابية "المنهزمة"، تمكنت قوة من فرقة المشاة "السابعة عشر" بالاشتراك مع عناصر من مديرية شؤون السيطرات بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب "هارب" ينتمي الى عصابات داعش الارهابية "الخائبة" (داعشي) بعد محاولة دخوله العاصمة عبر سيطرة "الصمود/بزيبز" جنوب غرب العاصمة.

وأضاف البيان انه تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه.