الاستيلاء على طائرة درون وضبط 54 جواز سفر وشريحة اتصال دون تخويل ببغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن الاستيلاء على طائرة درون وضبط 54 جواز سفر وشريحة اتصال دون تخويل في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان انها "من خلال مفارزها المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بجانبي الكرخ والرصافة القت القبض على (12) متهما، بينهم متهمين اثنين ضبط بحوزتهما (32 جواز سفر، 22 شريحة اتصال) بدون تخويل واخرين وفق مواد قانونية مختلفة".

وأضافت انه ""تم الاستيلاء على طائرة مسيرة "درون" وعدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة".