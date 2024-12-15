الأنواء الجوية: طقس البلاد تحت الموجة القطبية

توضح خرائط الطقس، الى بدء إزدياد الموجة القطبية الباردة في العراق ابتداء من اليوم الاحد لتشتد اكثر خلال اليومين المقبلين، فيما انحسر الغبار عن الجزء الأكبر من خارطة العراق وسينحسر خلال ساعات من مناطق جنوب وجنوب غرب البلاد التي لا تزال تشهد أجواء مغبرة مع صباح اليوم.

ويتوقع ان تبلغ الموجة القطبية ذروتها وتتعمق خلال غد الاثنين وبعد غد الثلاثاء، مسببة حدوث انخفاض كبير على درجات الحرارة العظمى وانخفاضاً حاداً على درجات الحرارة الصغرى لتكون الاجواء شتوية وباردة بامتياز في كافة مدن البلاد.

كذلك من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الاحد في العاصمة بغداد وماحولها من مدن الوسط 15م والانبار 13م والموصل 10م والبصرة 16م.

اما درجات الحرارة الصغرى تنخفض بشكل حاد ليتشكل الانجماد في المدن الشمالية بالاضافة الى مناطق شمال وغرب الانبار لتصل الصغرى في تلك الاماكن الى -2 تحت الصفر.

وتظهر بيانات هيئة الانواء الجوية، الى تسجيل 5 محافظات درجات صغرى بين صفر او اقل من الصفر مئوية وهي كل من بغداد ودهوك واربيل والسليمانية ونينوى وديالى، فيما تسجل اعلى درجات عظمى 19 و18 مئوية في محافظات ميسان وذي قار والبصرة والمثنى والديوانية، اما الرياح فيتوقع ان يستمر اتجاهها الشمالي الغربي مع نشاط معتدل لرياح السطحية يثير الغبار الخفيف احيانا في بعض الاماكن.