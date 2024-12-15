النزاهة النيابية تفتح تحقيقاً يتعلق بالسيارات الهجينة!

باشرت النزاهة النيابية بفتح تحقيق يتعلق بالسيارات الهجينة التي تدخل الى العراق، إذ ذكر مصدر برلماني في حديث لقناة السومرية، إن "النزاهة النيابية تفتح تحقيقا بشأن السيارات الهجينة والكهربائية وهي ليست هجينة وانما تعمل بوقود البنزين".

وأوضح المصدر أن "التحقيق جاء بعد ورود شكاوى من مواطنين"، مشيرا الى أنه "سيتم إحالة المقصرين ومحاسبتهم والمتواطئين معهم"، حيث بدأت بعض الشركات تحتال على الجمارك والمرور وقامت بالاتفاق مع متنفذين لجلب عجلات بنزين اعتيادية وادخالها البلاد على انها هجينة او كهربائية بهدف عدم دفع مبالغ الجمرك والرقم، بحسب مراقبين.