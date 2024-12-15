الانواء الجوية: موجة البرودة تستمر وتوقعات بالانجماد الارضي (الصقيع)

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، عن استمرار تأثيرات موجة البرودة لغاية نهاية الاسبوع الحالي، حيث ذكرت الهيئة في بيان، "تستمر تأثيرات موجة البرودة لغاية نهاية الاسبوع الحالي، وذروتها ستكون صباحات الاحد والاثنين والثلاثاء".

كما توقعت الهيئة "ابتداء من هذه الليلة وفجر الاحد أن تنخفض درجات الحرارة بشكل واضح مع توقعات بالانجماد الارضي (الصقيع) في المناطق التي تمتد من شمال شرق العراق مرورا بنينوى نحو الانبار مع درجات حرارة صغرى حول الى دون الصفر المئوي في المناطق اعلاه"، مشيرة "تكون اعلى من الصفر المئوي بقليل في بقية المناطق صباحا".