العامري والأعرجي يؤكدان أهمية استمرار التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس تحالف نبني هادي العامري، أهمية استمرار التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

وذكرت المستشارية في بيان:" ان العامري والاعرجي بحثا خلال اللقاء اليوم آخر المستجدات في المنطقة والموقف الوطني الموحد منها، مؤكدين أهمية استمرار التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية، للحفاظ على امن واستقرار البلاد".

وشددا خلال اللقاء على أهمية استمرار وملاحقة الخلايا الارهابية من خلال تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية