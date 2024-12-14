خلية الاعلام الامني تنفي وقوع اشتباكات بين عصابات داعش الارهابية وقوات الحشد العشائري غربي الانبار

نفى الناطق الرسمي باسم خلية الاعلام الامني، العميد مقداد ميري، الاخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تزعم وقوع اشتباكات بين عصابات داعش الارهابية وقوات الحشد العشائري في اطراف قضاء حديثة غربي الانبار، مؤكدًا :" ان هذه الاخبار غير صحيحة تمامًا ".

ودعا ميري ،في بيان ، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل الاخبار والاعتماد فقط على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي تهدف الى بث البلبلة وزعزعة الاستقرار.