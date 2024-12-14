العاصفة الترابية تصل محافظة كربلاء المقدسة

بعد مرورها بعدة محافظات العاصفة الترابيةوصلت قبل قليل إلى محافظة كربلاء، فيما توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، زوال موجة الغبار مساء اليوم السبت.

وكانت هيئة الانواء الجوية أعلنت في وقت سابق، عن حالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت أن تكون الأجواء شتوية باردة والطقس غائم إلى غائم جزئيا، مع فرصة لهطول أمطار رعدية وثلوج في المنطقة الشمالية.

وذكرت ان "موجة غبار شديدة تندفع من جهة نينوى نحو مدن وسط وغرب وجنوب غرب البلاد مصاحبة لرياح شمالية غربية نشطة بهبات سرعتها تصل الى 70 كم بالساعة".