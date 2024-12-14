رئيس الوزراء يتلقى اتصالًا  هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما التطورات الحاصلة في سوريا، إذ أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، مشيراً إلى ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية عبر قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على سلامة ووحدة الأراضي السورية، الذي يعد مهماً لأمن المنطقة واستقرارها.

بالمقابل، اكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بأمن واستقرار العراق والوقوف إلى جنبه تجاه مختلف التحديات، خصوصًا في مكافحة الإرهاب، مؤكداً دور العراق المحوري في المنطقة.

كما تناول الاتصال بحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تطورات المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، ووجوب بذل جهود مضاعفة في سبيل إيقاف معاناة الفلسطينيين، بجانب الحرص على إدامة وقف إطلاق النار في لبنان.