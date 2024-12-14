غلاء الوحدات سكنية تدفع لاستجواب رئيس هيئة الاستثمار!

اعلنت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم السبت، عن التوجه لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بسبب غلاء أسعار الوحدات السكنية، فيما اشارت الى ان " كل شي بالعراق اصبح VIP"، إذ ذكرت عضو اللجنة سوزان منصور لقناة السومرية، ان "هناك مساع لاستجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار"، متساءلة "هل بالإمكان شراء وحدات سكنية، الجواب لا بسبب أسعارها الباهضة".

وأضافت ان "غلاء أسعار الوحدات السكنية مرفوض رفضا قاطعا وقانون الاستثمار يرفض ذلك"، موضحة ان "غلاء أسعار الوحدات جاء رغم زيادة عدد الوحدات السكنية في بغداد"، وان "هناك شقق الـVIP وكل شي في العراق اصبح (VIP)"، متسائلا "هل هو خطوة لصناعة طبقية بالمجتمع".

كما أكدت ان "الوحدات السكنية غير متاحة للفقير وذوي الدخل المتوسط والعالي، وانما متاحة فقط لمن يملك وضعا ماليا جيدا".