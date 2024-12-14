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رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة


افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات، التابعة لوزارة التجارة في العاصمة بغداد، وأجرى جولة في المبنى، اطلع خلالها على أقسام الدائرة، وآليات العمل فيها، حيث أكد رئيس الوزراء، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، مُضيّ الحكومة ببرنامجها الخاص في تحديث عمل المؤسسات والدوائر، وجعلها مواكبة للتطورات التكنولوجية ونظم الإدارة الحديثة، بما يعزز من كفاءة العمل الإداري.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تطوير دائرة تسجيل الشركات، وتحديث آليات عملها، يأتي من ضمن خطوات الإصلاح الإداري والاقتصادي، وفي صلب جهود تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق هدف تبسيط الإجراءات لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار، إلى جانب أثرها المهم في مكافحة الفساد.

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رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لدائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة
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