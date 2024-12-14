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توضيح من مكافحة المخدرات بشأن متهم بعهدتها "فارق الحياة" اثناء التوقيف في البصرة


نفت المديرية العامة لشؤون المخدرات، وفاة متهم "موقوف" نتيجة التعذيب في مديرية شؤون مخدرات البصرة.

وقالت المديرية في بيان إنه "بناءً على ما عرضته إحدى القنوات الفضائية بتقرير مراسلها في البصرة على لسان مواطنين حول وجود حالات تعذيب نود ان نوضح إن ما جاء في التقرير آنفا هي معلومات عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة".

وأضافت أن "مديرية البصرة استلمت المتهم من قبل مركز شرطة كمارك الشعيبة مع امرأة اجنبية الجنسية ومعهما حبوب مخدرة وأودع التوقيف وكان بصحة جيدة وقد اعترف بتعاطي المخدرات".

وأوضحت أن "حالته الصحية تدهورت ونقل على إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة"، مبينة أن "اللجنة التحقيقية التي تشكلت بأمر مدير عام شؤون المخدرات، اطلعت  على التقرير الطبي الاولى وتبين عدم وجود شدة خارجية او تعذيب، كما اطلعت على تصوير الكاميرات وعلى الكتب والمخاطبات الرسمية واستمعت الى الشهود ووصلت إلى قناعات بعدم صحة تلك المعلومات".

ودعت المديرية العامة لشؤون المخدرات، حسب البيان، وسائل الإعلام كافة إلى مراعاة الدقة والموضوعية في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية سواء كانت في وزارة الداخلية او وزارة الصحة والا عد ذلك جريمة تشهير يحاسب عليها القانون.

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توضيح من مكافحة المخدرات بشأن متهم بعهدتها "فارق الحياة" اثناء التوقيف في البصرة
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