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شرطة كربلاء تلقي القبض على شخص اعترف بقيامه بـ 17 عملية سرقة


أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة ان قسم مكافحة الأجرام تمكن من القبض على متهم لقيامه بسبعة عشر سرقة .

.وذكر بيان لاعلام الشرطة " : بعد ورود شكاوى عن تكرار حالات سرقة في حي الجمعية ونتيجة لاهمية الحوادث وجه قائد شرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم مكافحة الأجرام وثلة من الضباط والمنتسبين الشجعان من اجل كشف السرقات والقبض على السارق.

واضاف حيث باشر فريق العمل بجمع المعلومات الكافية بمهنية عالية حتى تم التوصل إلى السارق وتبين انه من إحدى المحافظات المجاورة ومن ارباب السوابق وقدم الى المدينة قبل ثلاثة اشهر لغرض السرقة حيث القي القبض عليه ، معترفاً بانه كان يقوم بكسر زجاج المحال التجارية والأسواق وأعترف بقيامه بهذه السرقات التي بلغت (١٧) سرقة في أماكن مختلفة من المدينة حيث تم إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته الى القضاء

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