الأخبار

بعد حادثة اطلاق النار بفوج طوارئ الانبار.. تحرك حكومي وبرلماني لمحاسبة المقصرين


كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، محمد الشمري، عن تحرك برلماني لفتح تحقيق بحادثة اطلاق النار بفوج طوائ الانبار ومحاسبة المقصرين.

وقال الشمري في حديث صحفي ان "الحكومة العسكرية مبنية على اساس اطاعة الاوامر واي قوة سواء كانت شرطة او جيش فعصيان الاوامر هذا يسبب باحالتة القوة الى القانون واتخاذ اجراءات شديدة بحقها".

ولفت الى ان "لجنة الامن والدفاع النيابية ستتخذ موقف حازم في ما جرى بقضية الكرمة ووزير الداخلية لا يتهاون بمثل هكذا قضايا وسيتم محاسبة المتسببين".

وفي وقت سابق، تداول ناشطون علىمواقع التواصل فيديو لإطلاق النار داخل فوج طوارئ الانبار بعد رفض تطبيق قرار عسكري.

ويوضح الفيديو ان المشاجرة بين قوتين أمنيتين في العاصمة بغداد بعد رفض منتسبي فوج طوارئ الانبار الثالث في الگرمة امر تحويلهم الى دورة قوات خاصة ضمن لواء المهمات الخاصة بعد ثلاث دورات تدريبية وتحويلهم من صنف لأخر.

وأشاروا الى ان "ذلك جاء بعد وصول قوة من بغداد الى الفوج لمحاولة تحوليهم الى ان اطلاق النار حصل بالهواء بعد رفضهم الذهاب تنفيذ القرار".

ومن جانبها، وجهت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الإتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، بسبب اقدمهم على اثارة الفوضى والشغب، وإحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العثور على "طفلة"حديثة الولادة بمقبرة في الانبار
الفياض يحذر من أي محاولة للعبث بأمن الأنبار: سنقبر أي مخطط شرير
رئيس استثمار كركوك يرقص على أنغام الموسيقى وسط اكواب الخمور
بعد حادثة اطلاق النار بفوج طوارئ الانبار.. تحرك حكومي وبرلماني لمحاسبة المقصرين
القضاء على ارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك
الفياض: العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكاملة لتأمين حدوده
لاختلاسهم المال العام.. النزاهة تطيح بثلاثة موظفين في مديرية تنفيذ بلد
شرطة ديالى تعتقل شخصا قام بتمزيق صور الشهيدين "سليماني والمهندس"
"فوج الحلبوسي" يرفض أوامر بغداد ويرد بالفوضى واطلاق النار على القوات الأمنية
بلينكن: اتفقنا مع الجانب العراقي على ضرورة احترام خيارات الشعب السوري
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك