القضاء على ارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القضاء على إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في كركوك قبل تفجير نفسه.

وذكر الجهاز في بيان انه "نفّذ جهاز الأمن الوطني العراقي خلية مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع مديرية أمن كركوك والفوج التكتيكي، عملية بطولية أسفرت عن القضاء على إرهابي كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء داقوق".

واضاف، ان "العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وموافقات قضائية، وتمت محاصرة الإرهابي وتصفيته قبل أن يتمكن من تفجير نفسه".