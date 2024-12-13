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الفياض: العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكاملة لتأمين حدوده


ترأس رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، اجتماعاً أمنياً في مقر قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، بحضور عدد من قيادات الهيئة، فيما أكد على أن العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكاملة لتأمين حدوده.

وقالت اعلام الهيئة في بيان إن " الفيا اطلع خلال الاجتماع، على إيجازًا مفصلاً حول الأوضاع والتحصينات الأمنية على طول الشريط الحدودي مع سوريا".

وأكد الفياض، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز تواجد قوات الحشد الشعبي وتوسيع نطاق انتشار القطعات العسكرية، بما يسهم في دعم قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية الأخرى"، مشددا على أن "العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكاملة لتأمين حدوده والتصدي لأي تهديدات إرهابية".

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الفياض: العراق يمتلك الإمكانات والقدرات الكاملة لتأمين حدوده
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