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"فوج الحلبوسي" يرفض أوامر بغداد ويرد بالفوضى واطلاق النار على القوات الأمنية


كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (13 كانون الأول 2024)، عن ما حدث داخل احد افواج الشرطة الاتحادية في محافظة الانبار.

وقال المصدر، إن قوة من بغداد وصلت الى احد افواج الشرطة الاتحادية في الكرمة بمحافظة الانبار وبدأت باعادة هيكلية جديدة للفوج ومن ثم  ارسالهم الى فوج مهمات".

واضاف ان "عناصر الفوج رفضوا وحدثت حالة من الفوضى تخللها اشتباك واطلاق نار داخل المقر"، مبينا ان "هذا الفوج يسمى باسم (فوج الحلبوسي) وهو المكلف بحماية رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي".

هذا وتداول ناشطون ومدونون علي وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا لحالة الفوضى واطلاق النار داخل احد المعسكرات في محافظة الانبار.

لاحقا، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة التي تسببت بالفوضى داخل المقر، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "وزيرها عبد الأمير الشمري، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة وتشكيل مجلس تحقيقي بحق عدد من العناصر المسيئة من قوات الشرطة الإتحادية في الفوج السادس لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار، اقدموا على اثارة الفوضى والشغب وإحالتهم الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل لمخالفتهم التعليمات النافذة".

واضافت "كما وجه الوزير قائد قوات الشرطة الإتحادية بالتواجد الميداني في محل الحادث ومعرفة ملابساته"، مؤكدة "رفضها وبشدة التصرفات الفردية من قبل بعض منتسبيها ، كما أنها لا تسمح بالتجاوز او رفض اي قرارات صادرة عن الجهات المختصة في الوزارة".

 

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"فوج الحلبوسي" يرفض أوامر بغداد ويرد بالفوضى واطلاق النار على القوات الأمنية
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