رئيس اركان الجيش يصل منفذ الوليد بعد ان تفقد منفذ القائم الحدودي

زار رئيس اركان الجيش العراقي اليوم الجمعة، منفذ الوليد الحدودي، وذلك بعد ان تفقد منفذ القائم الحدودي، على طول الشريط بين العراق وسوريا، حيث ذكرت رئاسة اركان الجيش في بيان ان رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله وصل، اليوم الجمعة الى قيادة قوات الحدود المنطقة الثانية ومنفذ الوليد الحدودي من أجل استطلاع الشريط الحدودي وخطوط الصد والربايا"، وبينت انه "يرافقه معاون العمليات وقائد القوات البرية ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية وأمين سر الاستخبارات لرئاسة اركان الجيش".

ولا تزال المنافذ الحدودية بين العراق وسوريا مغلقة، فيما يقف على الجانب الاخر من منفذ الوليد وكذلك منفذ القائم قوات هيئة تحرير الشام، فيما تنتشر قوات سوريا الديمقراطية على الجانب الاخر من الحدود من نهر الفرات الى دخول نهر دجلة الى العراق، أي مع المناطق الشمالية فقط.