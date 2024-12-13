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هيئة الانواء الجوية، تصدر تحذيرا من حالة الطقس في البلاد ليوم غد السبت.


أصدرت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تحذيرا من حالة الطقس في البلاد ليوم غد السبت، إذ ذكرت الهيئة في بيانلها، ان "رياحا شمالية غربية شديدة البرودة وجافة ستهب غداً السبت على المناطق الشمالية الغربية من البلاد تصل سرعة هباتها الى 70 كم بالساعة وكذلك ستتأثر مدن وسط وجنوب وغرب البلاد بنشاط للرياح تصل سرعة هباتها الى 50 كم بالساعة".

وأضاف ان "هذا النشاط يسبب تصاعدا للغبار متوقع في المناطق اعلاه يستوجب اخذ الاحتياطات في الطرق الصحراوية خصوصا".

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هيئة الانواء الجوية، تصدر تحذيرا من حالة الطقس في البلاد ليوم غد السبت.
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