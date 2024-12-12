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الحشد الشعبي يطيح بثلاثة من ابرز مروجي المخدرات شرقي الرمادي


افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الخميس، الاطاحة بثلاثة من ابرز مروجي المخدرات بكمين شرقي مدينة الرمادي.

وقال المصدر في تصريح ان "قوة امنية من الحشد الشعبي نصبت كمين محكم لثلاثة من أبرز مروجي المخدرات يستقلون عجلة مدينة وتمكنت من اعتقالهم حال تواجدهما في منطقة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، دون وقوع أي مقاومة تذكر". 

واضاف ان "القوة ضبطت بحوزة المعتقلين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة"، مبينا ان "القوة احالت المعتقلين الى القضاء فيما تم تسليم المواد المضبوطة والعجلة الى الجهات المعنية".

واوضح ان "المستهدفين من ابرز المطلوبين للقوات الامنية بتهمة الترويج والمتاجرة بالمخدرات"، مؤكدا ان "معلومات استخباراتية مكنت القوة من اعتقال المستهدفين ورصد تحركاتهم".

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