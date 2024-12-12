السوداني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني .. هذا ما تناوله الاتصال

اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الخميس، أنه من المهم التحدث مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني.

وقال لامي عن اتصاله بالسوداني، "من المهم التحدث مع رئيس الوزراء العراق، لقد ناقشنا الدور الرئيسي للعراق في ضمان الاستقرار الإقليمي".

وكان السوداني تلقى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية.

فيما أكد رئيس الوزراء، خلال الاتصال، موقف العراق الثابت إزاء ضرورة الحفاظ على أمن سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها، والسلم الأهلي في ظلّ الإرادة الحرّة للشعب السوري الشقيق، واحترام خياراته وتنوعه الاجتماعي والإثني والثقافي، مشيراً إلى ضرورة أن تضطلع الدول الكبرى بدورها لوقف المأساة في غزة.