السوداني والسيسي يؤكدان أهمية التنسيق العربي بدعم وحدة سوريا

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية التنسيق العربي في دعم وحدة الأراضي السورية.

​وقال مكتب السوداني في بيان، "أجرى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تركزت على تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الأحداث على الساحة السورية".

وأكد الجانبان على "أهمية التنسيق العربي في دعم وحدة الأراضي السورية وسلامتها وسيادتها، والحفاظ على السلم الأهلي، إلى جانب احترام الخيارات الحرّة للسوريين، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار".

وشهد الاتصال التأكيد على "مواصلة المشاورات بشأن تطورات المنطقة"، كما تناول "العلاقات الثنائية، وسبل توطيد التعاون المشترك، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين".