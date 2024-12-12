اعادة تكليف مناف عبد المنعم بإدارة مهام شركة الخطوط الجوية العراقية

صدر أمر ديواني، بموافقة رئيس مجلس الوزراء، على إعادة (مناف عبد المنعم عاجل)، لإدارة شركة الخطوط الجوية العراقية، بعد أكثر من 3 أشهر على سحب يده بشأن التحقيق في تأخر رحلات جوية آنذاك للشركة.

ووفق كتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء،، فأنه "وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقاً للصلاحيات المخولة له، تقرر، تكليف (مناف عبد المنعم) بإدارة مهمات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بشكل عاجل".

يذكر، ان وزارة النقل أعلنت في الأول من أيلول 2024، عن تشكيل لجنة للتحقيق بأسباب تأخر الرحلات في مطار بغداد الدولي يوم 31 /8/2024، فيما اوصت اللجنة بسحب يد 6 مسؤولين في الخطوط الجوية بينهم مدير الشركة (عبد المنعم عاجل).