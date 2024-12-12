ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان يزور المرجع الاعلى السيد علي السيستاني

استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الخميس، ممثل الأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، وهي ثاني زيارة خلال شهر واحد، في سابقة لم يسبق ان تكررت كثيرًا والمتمثلة بزيارتين الى المرجع خلال فترة قصيرة.

وقال مصدر صحفي ان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان زار المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في منزله بالنجف الأشرف.

وتأتي هذه الزيارة، بعد زيارة سابقة في الرابع من نوفمبر الماضي، أي ان الحسان كان قد حل ضيفا على منزل السيد السيستاني قبل 38 يومًا فقط.

وتعد هذه الحادثة ربما سابقة من نوعها، باجراء زيارتين خلال فترة قريبة، ما يوحي الى وجود شيء مهم تحاول الأمم المتحدة ان تكون على تواصل مستمر فيه مع المرجع الأعلى، وتزداد أهمية هذا الامر مع الانتباه الى ما صدر في بيان السيد السيستاني في الزيارة السابقة التي تحدثت عن خارطة اصلاح النظام بشكل مفاجئ،